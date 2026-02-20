Eni avvia produzione full-field del campo di Ndungu

Eni ha iniziato ufficialmente la produzione completa nel campo di Ndungu, situato nel settore occidentale dell’Angola. La decisione deriva dal successo delle prime fasi di sviluppo e permette di aumentare la produzione di petrolio nella zona. La società ha installato nuove piattaforme e potenziato le infrastrutture esistenti, migliorando così l’efficienza estrattiva. La produzione a pieno regime rappresenta un passo importante per il progetto Agogo Integrated West Hub.

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Eni ha avviato la produzione della fase full-field del campo di Ndungu, parte del progetto Agogo Integrated West Hub (Iwh), nel settore occidentale del Blocco 1506, al largo delle coste dell'Angola. Il progetto comprende sette pozzi di produzione e quattro pozzi di iniezione, con un picco di produzione previsto di 60.000 barili di olio al giorno. L'avvio della produzione full field del campo di Ndungu, appena sei mesi dopo il primo olio dalla Fpso Agogo, "stabilisce un nuovo standard nella realizzazione in tempi record di progetti nel settore oil and gas in acque profonde, mantenendo al contempo un'attenzione costante alla sicurezza" si legge in una nota di Eni.