Emmanuel Macron quando il Re Sole diventa re sòla
Emmanuel Macron ha chiesto alla premier Meloni di non parlare dei problemi francesi, causando tensioni tra i due leader. La richiesta è arrivata dopo alcune dichiarazioni italiane sulla situazione in Francia, che hanno irritato Parigi. Macron ha insistito sulla necessità di rispettare la sovranità francese e di evitare interventi esterni. La polemica si è accesa sui social e nei media, con commenti divisi tra chi sostiene Macron e chi critica la sua posizione. La vicenda continua a tenere banco tra le due nazioni.
Il galletto ha fatto chicchirichì e ha intimato alla premier Meloni di non commentare i fatti francesi. “Le coq” dell’Eliseo è spennato, è un Macron che oscilla tra il torvo e il comico, sommerso dai guai in casa, con gli occhiali da top gun e senza bussola, s’aggira errabondo per le stanze di Versailles pensando di essere il Re Sole, quando in Europa anche i tedeschi hanno capito che è un Re Sòla. Meloni ha espresso la preoccupazione di un leader europeo per la morte di un militante politico francese, Quentin Deranque, un giovane di destra vittima della violenza di sinistra. Il settimanale Marianne è in edicola con una copertina esemplare dove la foto di Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra “descamisada”, è accompagnata dalla scritta “Antifascistes”, solo che l’“anti” è cancellato e a questa sinistra è rimasto solo il fascismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
