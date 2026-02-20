Emirates cerca assistenti di voli le selezioni a Torino | requisiti carriera e benefit

Emirates ha annunciato nuove selezioni di assistenti di volo a Torino, a causa dell'espansione della sua flotta e della crescente richiesta di personale sul territorio italiano. La compagnia organizza open day nelle prossime settimane, offrendo opportunità a candidati con diversi livelli di esperienza. Durante gli incontri, i partecipanti potranno conoscere i requisiti, i vantaggi e le possibilità di carriera con Emirates. Le selezioni si svolgeranno presso strutture dedicate, dove si svolgeranno anche test e colloqui. La ricerca coinvolge diverse figure per rafforzare il team di bordo.

Emirates continua in Italia la ricerca di personale di bordo. La compagnia aerea internazionale ha organizzato numerosi open day per le prossime settimane, compreso un nuovo appuntamento a Torino e uno a Milano per la ricerca di piloto e non solo. Questi incontri rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia. Fondata nel 1985 con soli due aeromobili, Emirates gestisce oggi la più grande flotta al mondo di Airbus A380 e Boeing 777 a cui si è aggiunto recentemente il nuovo Airbus A350. “La ricerca di nuovo personale di bordo è indirizzata soprattutto a coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore dell’hospitality.🔗 Leggi su Torinotoday.it

