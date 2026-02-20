Emergenza casa Cesena Siamo Noi | Poche risposte concrete Servono scelte non dichiarazioni di principio

Il problema dell’emergenza casa a Cesena è diventato evidente durante la serata pubblica del 19 febbraio a Ponte Abadesse. Molti partecipanti hanno segnalato che, nonostante le promesse, le soluzioni finora adottate sono poche e poco efficaci. La discussione ha evidenziato come manchino interventi concreti per affrontare la questione abitativa, che coinvolge numerose famiglie in difficoltà. La richiesta principale resta quella di azioni reali, non solo parole.

"Nel corso della serata pubblica del 19 febbraio a Ponte Abadesse, dedicata al tema dell'emergenza abitativa, è emerso con chiarezza quanto il problema sia complesso ma anche quanto, ancora oggi, manchi una risposta realmente strutturata e concreta. Durante l'incontro è stato affermato che per molti anni il tema della casa non è stato considerato prioritario e che solo negli ultimi tempi si è iniziato a correre ai ripari, anche a fronte di una riduzione delle risorse disponibili per le politiche abitative. Sono state richiamate ipotesi discusse in passato, come l'utilizzo di immobili nella disponibilità del sistema bancario, poi rimaste senza seguito.