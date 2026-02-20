Elodie e Marracash riavvicinamento in corso | Lui è entusiasta di lei e Franceska presto una collaborazione
Elodie e Marracash si sono riavvicinati dopo mesi di distanza, motivo che ha suscitato molte speculazioni tra i fan. La causa sembra essere stata una discussione privata, poi risolta con un incontro tra i due artisti. Recentemente, entrambi sono stati visti insieme in studio di registrazione, alimentando le voci di una possibile collaborazione. Marracash si mostra entusiasta di lavorare di nuovo con Elodie e Franceska, un progetto che potrebbe vedere presto la luce. I due artisti continuano a condividere post sui social, lasciando intendere che qualcosa di concreto sta per nascere.
Elodie Marracash si sarebbero riavvicinati e sarebbero anche pronti a una nuova collaborazione musicale. La cantante e il rapper, fidanzati fino al 2021, sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione ma negli ultimi tempi il ritrovato feeling si sarebbe fatto più evidente. Lo dimostrano i like che Marracash mette spesso alle foto postate dalla sua ex, incluse quelle che la immortalano insieme alla ballerina Franceska Nuredini. Secondo quanto rivela il settimanale Oggi, il rapper “si è rifatto privatamente vivo con Elodie”. Non si tratterebbe, però, di un riavvicinamento dal punto di vista sentimentale.🔗 Leggi su Tpi.it
