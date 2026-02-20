Elodie e Marracash si sono riavvicinati dopo mesi di distanza, motivo che ha suscitato molte speculazioni tra i fan. La causa sembra essere stata una discussione privata, poi risolta con un incontro tra i due artisti. Recentemente, entrambi sono stati visti insieme in studio di registrazione, alimentando le voci di una possibile collaborazione. Marracash si mostra entusiasta di lavorare di nuovo con Elodie e Franceska, un progetto che potrebbe vedere presto la luce. I due artisti continuano a condividere post sui social, lasciando intendere che qualcosa di concreto sta per nascere.

Elodie Marracash si sarebbero riavvicinati e sarebbero anche pronti a una nuova collaborazione musicale. La cantante e il rapper, fidanzati fino al 2021, sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione ma negli ultimi tempi il ritrovato feeling si sarebbe fatto più evidente. Lo dimostrano i like che Marracash mette spesso alle foto postate dalla sua ex, incluse quelle che la immortalano insieme alla ballerina Franceska Nuredini. Secondo quanto rivela il settimanale Oggi, il rapper “si è rifatto privatamente vivo con Elodie”. Non si tratterebbe, però, di un riavvicinamento dal punto di vista sentimentale.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Elodie e Marracash, riavvicinamento in corso: “Lui è entusiasta di lei e Franceska, presto una collaborazione”

Leggi anche: Marracash torna nella vita di Elodie. “Fa il tifo per Franceska”

Leggi anche: Tra i due oggi i rapporti sarebbero molto distesi, tanto che si parla di un riavvicinamento. Quello che sta succedendo tra Elodie e Marracash

CRISI TRA ELODIE E ANDREA IANNONE: MARRACASH PRONTO A RICONQUISTARLA

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.