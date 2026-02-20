Il fratello di Elisa Claps sospetta che Danilo Restivo abbia ucciso anche altre tre persone con coltellate, collegando i delitti a una data ricorrente, il 12. Secondo la sua teoria, le vittime sarebbero state colpite in modo simile, creando un pattern inquietante. La polizia sta indagando su questa possibile serie di omicidi collegati tra loro, analizzando i particolari di ogni caso. La scoperta di dettagli condivisi tra le vittime alimenta il sospetto di un collegamento più profondo.

Il male ha spesso una sua macabra punteggiatura, una firma che si ripete identica a se stessa, sfidando il caso. Per Gildo Claps, fratello di Elisa, quella firma ha un nome e un cognome: Danilo Restivo. Intanto però, la giustizia britannica procede a rilento, tra dubbi e sospetti: ma la Bbc riaccende i riflettori sull’omicidio di Jong-Ok Shin, la studentessa sudcoreana uccisa a Bournemouth nel 2002: e il sospetto che l’assassino di Potenza abbia colpito ancora una volta si fa atroce certezza. L’ombra del serial killer su Danilo Restivo: la sinistra ritualità del numero 12. Non è solo una suggestione da cronaca nera, ma una sequenza di date che gela il sangue.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elisa Claps, il sospetto del fratello sul terzo omicidio di Danilo Restivo: 3 vittime uccise a coltellate e quella strana ricorrenza del 12…

