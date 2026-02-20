Elisa Claps il sospetto del fratello sul terzo omicidio di Danilo Restivo | 3 vittime uccise a coltellate e quella strana ricorrenza del 12…
Il fratello di Elisa Claps sospetta che Danilo Restivo abbia ucciso anche altre tre persone con coltellate, collegando i delitti a una data ricorrente, il 12. Secondo la sua teoria, le vittime sarebbero state colpite in modo simile, creando un pattern inquietante. La polizia sta indagando su questa possibile serie di omicidi collegati tra loro, analizzando i particolari di ogni caso. La scoperta di dettagli condivisi tra le vittime alimenta il sospetto di un collegamento più profondo.
Il male ha spesso una sua macabra punteggiatura, una firma che si ripete identica a se stessa, sfidando il caso. Per Gildo Claps, fratello di Elisa, quella firma ha un nome e un cognome: Danilo Restivo. Intanto però, la giustizia britannica procede a rilento, tra dubbi e sospetti: ma la Bbc riaccende i riflettori sull’omicidio di Jong-Ok Shin, la studentessa sudcoreana uccisa a Bournemouth nel 2002: e il sospetto che l’assassino di Potenza abbia colpito ancora una volta si fa atroce certezza. L’ombra del serial killer su Danilo Restivo: la sinistra ritualità del numero 12. Non è solo una suggestione da cronaca nera, ma una sequenza di date che gela il sangue.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Danilo Restivo e dubbi del fratello di Elisa Claps sull'omicidio ShinDanilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps e Heather Barnett, è al centro di nuove discussioni.
Danilo Restivo: dopo Elisa Claps ed Heather Barnett spunta un terzo omicidio, un innocente in carcere da 23 anni per lui
Danilo Restivo, condannato per i delitti di Elisa Claps e Heather Barnett, si trova ora al centro di una nuova accusa di omicidio.
«Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps»: la BBC riapre il caso e mette in dubbio una condanna. Tabulati nascosti, testimoni bugiardi e ciocche di capelliDanilo Restivo potrebbe non aver ucciso solo Elisa Claps. È questo il nodo inquietante che riapre una delle vicende criminali più oscure degli ultimi trent’anni, tra Italia ... corriereadriatico.it
Il fratello di Claps: Oki uccisa il 12 come già Elisa ed Heather, convinto Restivo coinvolto''Già da tempo, già dall'inizio, sono convinto che Danilo Restivo sia dietro questo altro omicidio. Ne sono certo per le modalità ed è evidente che Benguit non sia colpevole''. Così all'Adnkronos Gild ... adnkronos.com
Danilo Restivo è l’uomo che il 12 settembre 1993 uccise la 16enne di Potenza Elisa Claps, ma è anche colui che il 12 novembre 2002 a Bournemouth, Inghilterra, tolse la vita a Heather Barnett, sarta e madre di due figli. Potrebbe però esserci l’ombra di Restiv - facebook.com facebook
«Daniele Restivo potrebbe aver ucciso altre donne oltre a Elisa Claps». Il caso sollevato dalla Bbc: «Indagini depistate, fu scagionato senza motivo» x.com