Elezioni comunali quando e dove si vota nel 2026

Nel 2026, le elezioni comunali si svolgeranno in 11 comuni locali, causando un intenso fermento politico e l’attenzione dei cittadini. La data del voto sarà annunciata presto, ma già si prepara la campagna elettorale. Tra i comuni interessati, alcuni stanno aggiornando le liste dei candidati e organizzando incontri pubblici. La scelta dei rappresentanti locali coinvolge molte persone e influenzerà i servizi del territorio. La consultazione si terrà in una giornata precisa, garantendo la partecipazione di tutti gli elettori.

Le amministrative si terranno come lo scorso anno a fine maggio. Nel novarese andranno al voto sei comuni, tra cui Trecate. Nel Vco, cinque Sono 11 i comuni del nostro territorio che andranno al voto quest'anno per rinnovare il consiglio comunale. Anche quest'anno le consultazioni si terranno a fine maggio: domenica 24 e lunedì 25 maggio. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all'individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi di provincia.🔗 Leggi su Novaratoday.it

