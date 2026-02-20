Elezioni comunali quando e dove si vota nel 2026
Nel 2026, le elezioni comunali si svolgeranno in 11 comuni locali, causando un intenso fermento politico e l’attenzione dei cittadini. La data del voto sarà annunciata presto, ma già si prepara la campagna elettorale. Tra i comuni interessati, alcuni stanno aggiornando le liste dei candidati e organizzando incontri pubblici. La scelta dei rappresentanti locali coinvolge molte persone e influenzerà i servizi del territorio. La consultazione si terrà in una giornata precisa, garantendo la partecipazione di tutti gli elettori.
Le amministrative si terranno come lo scorso anno a fine maggio. Nel novarese andranno al voto sei comuni, tra cui Trecate. Nel Vco, cinque Sono 11 i comuni del nostro territorio che andranno al voto quest'anno per rinnovare il consiglio comunale. Anche quest'anno le consultazioni si terranno a fine maggio: domenica 24 e lunedì 25 maggio. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all'individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi di provincia.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programma
Elezioni 2026, dove e quando si vota
Argomenti discussi: Elezioni comunali 2026, date ufficiali. Si vota a Venezia, Cavallino e Torre di Mosto; Elezioni comunali a Prato: si voterà il 24 e 25 maggio; Elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 i capoluoghi al voto; Elezioni comunali, decisa la data. Ecco quando si andrà alle urne.
Scelte le date delle elezioni comunali 2026: quando e dove si votaIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri di aver individuato le date per lo svolgimento delle elezioni comunali 2026. Si voterà il 25 e il 26 maggio per il rin ... msn.com
Elezioni comunali 2026, ufficiali le date: si vota il 24 e 25 maggioIl Viminale informa il Consiglio dei ministri: 626 Comuni al voto, 15 capoluoghi e 17 centri della provincia di Caserta. Ballottaggio il 7 e 8 giugno ... casertanews.it
Elezioni comunali a Salerno, Pd: “Vincenzo De Luca miglior amministratore d’Italia” - facebook.com facebook
Il 24 e il 25 maggio ci saranno le elezioni comunali in 626 comuni, fra cui 15 capoluoghi x.com