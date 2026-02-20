Elezioni comunali 2026 quando e dove si vota | l'elenco delle città interessate

Il calendario delle elezioni comunali 2026 è stato annunciato, con le date ufficiali stabilite per il 24 e 25 maggio. Questi due giorni coinvolgono 626 Comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. La consultazione interesserà città di diverse dimensioni, con elettori pronti a scegliere i loro rappresentanti. La decisione di fissare le votazioni in questa data permette di pianificare le campagne e le operazioni di voto. La lista completa dei Comuni coinvolti è stata resa nota pubblicamente.

Elezioni 2026, dove e quando si vota

