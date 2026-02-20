Elezioni comunali 2026 quando e dove si vota | l'elenco delle città interessate
Il calendario delle elezioni comunali 2026 è stato annunciato, con le date ufficiali stabilite per il 24 e 25 maggio. Questi due giorni coinvolgono 626 Comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. La consultazione interesserà città di diverse dimensioni, con elettori pronti a scegliere i loro rappresentanti. La decisione di fissare le votazioni in questa data permette di pianificare le campagne e le operazioni di voto. La lista completa dei Comuni coinvolti è stata resa nota pubblicamente.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per le elezioni amministrative 2026. In totale sono 626 i Comuni interessati, di cui 15 capoluoghi di provincia. Come si legge nel comunicato diffuso dal governo dopo lo scorso Cdm, l'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e l'8 giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it
Elezioni 2026, dove e quando si vota
Quando si vota per le Elezioni Amministrative 2026: decise le dateSaranno 626 i Comuni delle Regioni a statuto ordinario che si recheranno alle urne per l'elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale ... napolitoday.it
Elezioni comunali 2026: al voto otto Comuni, resta il nodo Lamon. Chi va alle urneBELLUNO - È ufficiale la data della prossima tornata elettorale amministrativa: 24 e 25 maggio. In provincia di Belluno saranno otto i Comuni al voto, che potrebbero diventare nove se ... ilgazzettino.it
ReggioTV. . Elezioni comunali di Reggio Calabria, il sottosegretario Durigon: "Cannizzaro sarebbe il candidato ideale" Leggi l'articolo qui https://www.reggiotv.it/notizie/politica/124231/elezioni-reggio-il-cerchio-si-stringe-su-cannizzaro-durigon-candidato-id - facebook.com facebook