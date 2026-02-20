Elezioni 2026 in Toscana | si vota in 20 Comuni Guida completa a date e capoluoghi

Il candidato sindaco di Pisa ha annunciato che le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio, causando l'attesa tra i cittadini. In Toscana, venti Comuni sono coinvolti in questa tornata elettorale, tra cui anche Livorno e Arezzo. La data delle elezioni ha già scatenato confronti tra i partiti locali, pronti a presentare le loro liste. Le urne saranno aperte in diverse piazze, tra cui Piazza dei Miracoli a Pisa, che si prepara a ospitare la consultazione.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Le elezioni amministrative del 2026 entrano ufficialmente nel vivo: si voterà il 24 e 25 maggio per il primo turno, con eventuali ballottaggi fissati per il 7 e 8 giugno. A livello nazionale saranno coinvolti 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 15 capoluoghi di provincia. In Toscana l’appuntamento assume un rilievo politico particolare: tre capoluoghi su quindici sono infatti toscani, e il quadro regionale si presenta più aperto che mai. Fratelli d’Italia sceglie. Donzelli detta la linea: "Civico? Non è Sanesi. E sarà discontinuità" Venti comuni toscani al voto.🔗 Leggi su Lanazione.it

