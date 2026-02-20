Elezioni 2026 in Toscana | si vota in 20 Comuni Guida completa a date e capoluoghi
Il candidato sindaco di Pisa ha annunciato che le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio, causando l'attesa tra i cittadini. In Toscana, venti Comuni sono coinvolti in questa tornata elettorale, tra cui anche Livorno e Arezzo. La data delle elezioni ha già scatenato confronti tra i partiti locali, pronti a presentare le loro liste. Le urne saranno aperte in diverse piazze, tra cui Piazza dei Miracoli a Pisa, che si prepara a ospitare la consultazione.
Firenze, 20 febbraio 2026 – Le elezioni amministrative del 2026 entrano ufficialmente nel vivo: si voterà il 24 e 25 maggio per il primo turno, con eventuali ballottaggi fissati per il 7 e 8 giugno. A livello nazionale saranno coinvolti 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui 15 capoluoghi di provincia. In Toscana l’appuntamento assume un rilievo politico particolare: tre capoluoghi su quindici sono infatti toscani, e il quadro regionale si presenta più aperto che mai. Fratelli d’Italia sceglie. Donzelli detta la linea: "Civico? Non è Sanesi. E sarà discontinuità" Venti comuni toscani al voto.🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Elezioni comunali, definite dal Cdm le date per 626 Comuni: ecco quando si vota a Reggio Calabria
Leggi anche: Elezioni Comunali 24 e 25 maggio, si vota per il sindaco in 15 capoluoghi da Venezia a Reggio Calabria
Elezioni regionali in Toscana, l'esito del voto in diretta con Peter Gomez
Argomenti discussi: Elezioni comunali in Toscana 2026, al voto il 24 e 25 maggio: le sfide principali, i nomi, gli eventuali ballottaggi; Elezioni amministrative in Toscana: il 24 e il 25 maggio si vota in 20 comuni – L’elenco; Elezioni amministrative, si vota il 24 e 25 maggio; Propaganda Referendum popolare confermativo: richiesta di assegnazione degli spazi di affissione.
Elezioni comunali in Toscana 2026, al voto il 24 e 25 maggio: le sfide principali, i nomi, gli eventuali ballottaggiLe partite dei capoluoghi a Prato, Pistoia, Arezzo; l’attesa per l’esito della battaglia a Viareggio e Sesto Fiorentino. Le elezioni amministrative del 2026 entrano nel vivo con l’indicazione ufficial ... corrierefiorentino.corriere.it
Elezioni amministrative, si vota il 24 e 25 maggioInteressati venti comuni. Attenzione ai tre capoluoghi di provincia Arezzo, Pistoia e Prato. Alle urne anche a Viareggio e Scandicci ... rainews.it
Elezioni regionali in Toscana: si ricontano i voti - Accolto il ricorso - facebook.com facebook
Elezioni regionali in Toscana: si ricontano i voti - Accolto il ricorso x.com