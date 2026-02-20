Eletti ancora a processo | L’aggressione non era stata premeditata

Marco Eletti torna davanti a un giudice, questa volta per il sesto processo, legato all’aggressione del 24 aprile 2021. La causa riguarda il tentato omicidio di una coppia che aveva accolto Eletti nella loro casa di San Martino, a Reggio Emilia. Lui sostiene che l’attacco non fosse stato pianificato in anticipo. Gli investigatori hanno ricostruito i momenti di tensione che hanno portato a un gesto violento, alimentando il dibattito sulla responsabilità e sulle motivazioni di Eletti. Il processo riprende con nuovi testimoni e prove.

Marco Eletti dovrà affrontare un nuovo processo - sarà il sesto - davanti alla Corte d’Assise d’Appello per il doppio gesto sanguinario che commise il 24 aprile 2021 verso la coppia che lo fece crescere nella loro casa di San Martino (Reggio Emilia). Cadute due delle tre aggravanti, la battaglia legale prosegue sulla premeditazione: per la seconda volta, martedì, è stata al centro di un annullamento da parte della Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati difensori Domenico Noris Bucchi e Luigi Scarcella. Il 37enne, detenuto nel carcere di Reggio, faceva l’impiegato e conviveva a Reggio; aveva pubblicato romanzi thriller e di fantascienza ed era sfilato in tv come concorrente nella trasmissione ‘L’Eredità’: un’esistenza normale, con qualche sogno di fama, fino al giorno in cui esplose verso i parenti stretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

