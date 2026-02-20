Eleonora ferita a Crans-Montana | Da 10 giorni non ha più il suo telefono sembriamo più indagati che vittime
Eleonora Palmieri è rimasta ferita a Crans-Montana in un incendio che ha provocato ustioni al volto. La causa dell’incidente, secondo le indagini, potrebbe essere legata a un cortocircuito, ma ancora non si sa con certezza. La giovane donna, ora in ospedale, ha perso il suo telefono da dieci giorni, rendendo difficile ricostruire l’accaduto. Il suo avvocato, Piero Venturi, spiega che non ci sono materiali utili per le indagini e che l’intera vicenda appare più complicata di quanto sembri.
l'avvocato Piero Venturi, il legale che assiste Eleonora Palmieri, rimasta ustionata al volto nel rogo di Crans-Montana: "È da 10 giorni che Eleonora non ha più il suo telefono, ma lei non ha alcun materiale utile. È uno stress nello stress".
Italia in lutto per i funerali delle vittime di Crans-Montana: “Non deve succedere mai più”L’Italia si stringe nel dolore per i funerali delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno.
Crans-Montana, risarcimento miliardario per le famiglie delle vittime: “Tempi lunghi, anche 10-15 anni”A Crans-Montana sono in corso risarcimenti per le famiglie delle vittime, con importi stimati tra 600 mila e oltre un miliardo di franchi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Eleonora Palmieri interrogata su Crans: È sotto choc, sarà parte civile
Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria di Cattolica rimasta ferita nel rogo a Crans-Montana, è stata ascoltata
Crans-Montana, il racconto di Eleonora Palmieri: «Sbalzata in 30 secondi da una marea umana, poi il fumo nero»
La veterinaria 29enne di San Giovanni in Marignano (Rimini), rimasta ustionata nel locale Le Constellation, è stata sentita dagli agenti dello Sco di Roma. Sequestrato il cellulare, anche se non ci so
L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. tra le procure di Roma e Sion ci sarà una collaborazione rafforzata. E' quanto emerso dal vertice tra PM italiani e svizzeri a Berna.
