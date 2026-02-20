Eleonora ferita a Crans-Montana | Da 10 giorni non ha più il suo telefono sembriamo più indagati che vittime

Eleonora Palmieri è rimasta ferita a Crans-Montana in un incendio che ha provocato ustioni al volto. La causa dell’incidente, secondo le indagini, potrebbe essere legata a un cortocircuito, ma ancora non si sa con certezza. La giovane donna, ora in ospedale, ha perso il suo telefono da dieci giorni, rendendo difficile ricostruire l’accaduto. Il suo avvocato, Piero Venturi, spiega che non ci sono materiali utili per le indagini e che l’intera vicenda appare più complicata di quanto sembri.

A Fanpage.it l'avvocato Piero Venturi, il legale che assiste Eleonora Palmieri, rimasta ustionata al volto nel rogo di Crans-Montana: "È da 10 giorni che Eleonora non ha più il suo telefono, ma lei non ha alcun materiale utile. È uno stress nello stress".🔗 Leggi su Fanpage.it

