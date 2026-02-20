Effetto Domino sulle Ong | solidarietà come paravento per i fondi ad Hamas

L’inchiesta di Genova su Mohammad Hannoun rivela come alcune Ong abbiano usato la solidarietà come copertura per canalizzare fondi verso Hamas. Le carte investigative mostrano come i gruppi abbiano cercato di stringere rapporti con istituzioni per favorire trasferimenti finanziari poco chiari. Tra le prove, ci sono documenti che indicano incontri riservati e scambi di email criptate. Questa rete di relazioni rischia di complicare il controllo sui finanziamenti all’interno del panorama umanitario. La vicenda getta nuova luce sulle modalità di supporto a organizzazioni considerate terroristiche.

Quella sull’Associazione benefica per il popolo palestinese (Abspp), presieduta da Mohammad Hannoun, il giordano arrestato a dicembre su richiesta della Procura di Genova, non è un’indagine che parte dalle armi o dalle milizie. Parte dal mondo delle Ong, dalla cooperazione internazionale, dalle raccolte fondi pubbliche organizzate nelle nostre città. Questo raccontano i documenti depositati nel fascicolo processuale. Un lavoro firmato dalla Digos e da due diversi nuclei della Guardia di finanza. Oltre mille pagine che confermano che è proprio in quell’area, tradizionalmente percepita come spazio della solidarietà e dell’impegno civile, che gli investigatori collocano il primo livello della loro ricostruzione.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Effetto «Domino» sulle Ong: solidarietà come paravento per i fondi ad Hamas Leggi anche: Flotilla per Gaza e fondi ad Hamas: nuove sanzioni del Tesoro americano alle finte ong Leggi anche: Comuni sciolti, effetto domino sulle Provinciali. A sorridere è il centrodestra Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. "E' l'inizio dell'effetto domino, è il castello di carte che comincia a crollare". Sono le parole del fratello di Virginia Roberts #Giuffrè, Sky Roberts, dopo l'arresto dell'ex principe #Andrea, coinvolto nel giro di Jeffrey #Epstein. I familiari della prima vittima che ha sco - facebook.com facebook Volete vincere i biglietti per l’unica data italiana di Lewis Capaldi Allora giocate con noi a Effetto Domino, on air e su app! x.com