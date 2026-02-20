Effetto Domino sulle Ong | solidarietà come paravento per i fondi ad Hamas

Da laverita.info 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta di Genova su Mohammad Hannoun rivela come alcune Ong abbiano usato la solidarietà come copertura per canalizzare fondi verso Hamas. Le carte investigative mostrano come i gruppi abbiano cercato di stringere rapporti con istituzioni per favorire trasferimenti finanziari poco chiari. Tra le prove, ci sono documenti che indicano incontri riservati e scambi di email criptate. Questa rete di relazioni rischia di complicare il controllo sui finanziamenti all’interno del panorama umanitario. La vicenda getta nuova luce sulle modalità di supporto a organizzazioni considerate terroristiche.

Quella sull’Associazione benefica per il popolo palestinese (Abspp), presieduta da Mohammad Hannoun, il giordano arrestato a dicembre su richiesta della Procura di Genova, non è un’indagine che parte dalle armi o dalle milizie. Parte dal mondo delle Ong, dalla cooperazione internazionale, dalle raccolte fondi pubbliche organizzate nelle nostre città. Questo raccontano i documenti depositati nel fascicolo processuale. Un lavoro firmato dalla Digos e da due diversi nuclei della Guardia di finanza. Oltre mille pagine che confermano che è proprio in quell’area, tradizionalmente percepita come spazio della solidarietà e dell’impegno civile, che gli investigatori collocano il primo livello della loro ricostruzione.🔗 Leggi su Laverita.info

effetto domino sulle ong solidariet224 come paravento per i fondi ad hamas
© Laverita.info - Effetto «Domino» sulle Ong: solidarietà come paravento per i fondi ad Hamas

Leggi anche: Flotilla per Gaza e fondi ad Hamas: nuove sanzioni del Tesoro americano alle finte ong

Leggi anche: Comuni sciolti, effetto domino sulle Provinciali. A sorridere è il centrodestra

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.