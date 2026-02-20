Edwards ribalta Napoli | l' ultimo quarto di Coppa Italia va alla Virtus

Nel quarto finale, la Virtus Bologna conquista la vittoria contro Napoli grazie a una rimonta decisiva. Edwards firma 20 punti e guida i suoi a superare gli avversari, che avevano portato avanti il punteggio fino a pochi minuti dalla fine. La squadra di Ivanovic mostra un’intensità superiore nel finale, aggiudicandosi l’ultimo quarto di Coppa Italia con un parziale di 25-12. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando la Virtus ha preso il controllo del gioco e ha ribaltato il risultato.

La Virtus Bologna può continuare a sognare la Coppa Italia. La squadra di Ivanovic ribalta la partita cambiando marcia nella ripresa e si prende il successo per 83-73 contro Napoli nell'ultimo match dei quarti. Sabato alle 20.45 affronterà Tortona in semifinale. Dall'altra parte del tabellone torinese (ore 18) ci sono Milano e Brescia. Edwards esce alla distanza ed è decisivo con 24 punti (ma una sola tripla) insieme ai lunghi virtussini - contro un buon Totè - e il chirurgico Alston. Niang segna 13 punti, Diarra 8 mentre Diouf esagera con una doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi di cui 6 offensivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Edwards ribalta Napoli: l'ultimo quarto di Coppa Italia va alla Virtus Virtus, il tabù Coppa Italia. Edwards al momento giustoLa Virtus Bologna non ha ancora vinto la Coppa Italia, una vittoria che sembra sfuggirle da anni. Virtus, Edwards al momento giusto. C'è da sfatare il tabù Coppa ItaliaEdwards ha deciso di intervenire nel momento cruciale, cercando di rompere il digiuno della Virtus Bologna in Coppa Italia. La Virtus parte male, poi Edwards e Diouf ribaltano Napoli: semifinale con TortonaLe Vu Nere chiudono per 83-73 dopo la sofferenza iniziale. Si torna in campo sabato alle 20.45. Infortunio per Daniel Hackett: il problema muscolare del ... bologna.repubblica.it Virtus Bologna-Napoli di Coppa Italia, per un tempo è la peggior Olidata dell'anno ma c'è la riscossa bianconeraFinisce 83-73: la squadra di Ivanovic si aggrappa all'energia di Diouf e Niang per destarsi dal torpore della prima metà e poi si affida a Edwards ... corrieredibologna.corriere.it