Educazione digitale contro i rischi del web il focus con l' esperto per ragazzi e famiglie

L’Istituto comprensivo “Giulio Cesare” di Savignano sul Rubicone ha organizzato un incontro dedicato all’educazione digitale, dopo aver riscontrato un aumento di casi di cyberbullismo tra gli studenti. L’obiettivo è insegnare ai giovani e alle famiglie come usare in modo sicuro i social e le app di messaggistica. Durante l’evento, un esperto ha illustrato strategie pratiche per riconoscere e prevenire i rischi online. La partecipazione è aperta a tutti i genitori e agli studenti interessati.

Educare all'uso responsabile degli strumenti di comunicazione. È questo l'obiettivo dell'incontro formativo promosso dall'Istituto comprensivo "Giulio Cesare" di Savignano sul Rubicone. L'iniziativa, aperta a famiglie e studenti, dal titolo "Per un web sicuro", è in programma lunedì 23 febbraio alle 20.30 in Sala Allende a Savignano sul Rubicone. "Si tratta di un appuntamento pensato e voluto dal nostro istituto a favore degli studenti – spiega la dirigente scolastica Catia Valzania - perché la scuola, unitamente alla famiglia, ha il dovere di educare a un uso responsabile degli strumenti che i ragazzi utilizzano ogni giorno.

Educazione digitale: al Meyer un progetto per l’uso consapevole del webIl progetto “Educazione digitale” al Meyer è un’iniziativa della Polizia di Stato, dell’Ospedale Pediatrico Meyer e della Fondazione Meyer, pensata per promuovere un uso responsabile e consapevole del web tra i bambini.

