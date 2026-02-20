Ecco come diventare insegnante oggi

Martina Nappo ha deciso di diventare insegnante, ma sa bene che il percorso non è facile. Oggi, per entrare in cattedra, bisogna completare un corso di laurea e superare un concorso pubblico. Molti studenti si impegnano per anni tra università e prove selettive. La competizione è alta e il numero di posti disponibili diminuisce di anno in anno. La strada per insegnare richiede dedizione, pazienza e tanta preparazione. Alla fine, solo pochi riescono a realizzare il sogno di insegnare nelle scuole italiane.

Nappo Non è semplice oggi diventare insegnante. La formazione iniziale richiede un percorso universitario o accademico e un concorso pubblico. Con l'approvazione del Dpcm del 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 il 25 settembre, è stato rivisto il sistema di formazione iniziale, abilitazione e accesso al ruolo, prospettato già dal ministro Patrizio Bianchi sul finire del proprio mandato con il Dl 362023. La norma prevede una fase momentanea ed una fase a regolamentazione. Il quadro rientra negli obiettivi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'istruzione iniziale è finalizzata ad ottenere titolo ed abilitazione utili ad accedere all'insegnamento.