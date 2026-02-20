Eccellenza Strano | Tolentino un successo a Fabriano ci lancia in classifica su posizioni più nobili

"Guardia alta nell'insidiosa trasferta di Fabriano. Limiamo i dettagli perché faranno la differenza". Emanuele Strano, difensore centrale del Tolentino parla in vista dell'impegno sul campo del fanalino di coda Fabriano Cerreto. Un match che nasconde tantissime insidie, poiché in una fase così delicata del campionato tutti sono alla ricerca di punti pesanti. "L'approccio della settimana di allenamento – dice il difensore – è quella delle migliori occasioni, in questa fase finale di campionato non c'è classifica che tenga, poiché ogni squadra cerca punti per i propri obiettivi e mette tutta l'energia che ha sul piatto della bilancia.