È ufficialmente la stagione dei groutfit

A New York, i cambiamenti climatici hanno causato un rapido susseguirsi di neve e ghiaccio, creando strati evidenti di sporco e residui di feste recenti. La città si trova in una fase di transizione, con strade e marciapiedi spesso coperti da ghiaccio duro e detriti accumulati nel corso delle ultime settimane. Le temperature instabili hanno complicato la pulizia e l’ordine urbano, lasciando un’immagine di caos visibile in molti quartieri. La situazione si mantiene critica in diversi punti della città.

È già stato un inverno tremendo, e in questo momento New York sembra particolarmente messa male. Per esempio, le temperature altalenanti hanno fatto sì che la neve si sciogliesse e ricongelasse in continuazione nelle ultime due settimane — abbastanza volte da fossilizzare rifiuti, escrementi di cane e festoni del Capodanno Lunare in veri e propri strati geologici. E al brutto tempo corrisponde un modo di vestire altrettanto brutto, che raggiunge la sua forma suprema in una formula di outfit conosciuta colloquialmente come "groutfit". Anche se di recente ne ho avvistati molti in giro, pochi sono risultati così chiaramente riconoscibili come quelli sfoggiati questa settimana da diverse celebrità di serie A.