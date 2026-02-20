È stata la peggior sensazione che abbia mai provato in vita mia | la rabbia di Giacomel

Giacomel ha espresso la sua frustrazione dopo aver dovuto abbandonare una gara olimpica mentre era in testa. La causa è stata un improvviso problema fisico che gli ha impedito di continuare, lasciandolo molto deluso. “È stata la peggior sensazione che abbia mai provato in vita mia”, ha detto, sottolineando quanto fosse vicina alla vittoria. Nonostante l’amarezza, ha aggiunto di sentirsi bene, anche se il suo obiettivo ora è recuperare al meglio.

“Sto bene – se posso dire che sto bene quando ho dovuto smettere mentre ero in testa in una gara olimpica. Subito dopo il secondo poligono il mio corpo ha smesso di funzionare correttamente e stavo lottando per respirare e muovermi, quindi ho dovuto ritirarmi”. Così Tommaso Giacomel in un post Instagram dopo il ritiro dalla mass start di biathlon mentre era in testa dopo il secondo poligono. L’atleta azzurro aveva la sua ultima chance di conquistare una medaglia individuale dopo quella nella staffetta mista, ma ha avuto un problema al fianco che gli ha impedito di continuare. “La peggior sensazione che abbia mai provato in vita mia finora.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

