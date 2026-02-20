Il match tra Fiorentina e Pisa di lunedì rappresenta un momento chiave per entrambe. La partita si gioca in un momento di grande tensione, con i tifosi viola che spingono per un risultato positivo. Il Franchi si avvicina a un sold out, segno della grande attesa tra i supporter. La vittoria potrebbe cambiare le sorti del campionato, spostando l’umore della squadra e dei sostenitori. La sfida promette emozioni intense e un pubblico caldo, pronti a sostenere la propria squadra fino all’ultimo minuto.

Inutile girarci troppo intorno. Quella di lunedì contro il Pisa ha tutte le caratteristiche per diventare la partita dell’anno in casa Fiorentina. Il futuro è adesso, e non può che passare dai tre punti nel derby più sentito a livello regionale. Possibile che l’appellativo possa ricorrere da qui in avanti. Un po’ come ‘ultima spiaggia’, o l’ennesimo ‘banco di prova’. Chiamatela come volete, sta di fatto che per Vanoli è una partita cerchiata di rosso da tempo. Lo ha detto, lo ha ripetuto e persino dimostrato lasciando a casa diversi big, che si sono risparmiati la fredda trasferta polacca. Ma all’appello sono pronti a rispondere tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E ora tocca al campionato. Bivio Pisa, sale l’attesa. Franchi vicino al sold out

Leggi anche: Juve, ora tocca al campionato: contro il Cagliari per riprendere quota in classifica

Leggi anche: Fiorentina-Torino, il bivio di Vanoli: al Franchi scontro salvezza ad alta tensione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.