È morto Eric Dane l’attore di Grey’s Anatomy a 53 anni
Eric Dane, noto per aver interpretato il dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, è deceduto a 53 anni a causa della Sla, una malattia neurodegenerativa che colpisce i muscoli volontari. La sua famiglia ha confermato che l’attore ha affrontato con coraggio la malattia negli ultimi anni, interrompendo anche le sue attività lavorative. Dane aveva fatto conoscere il suo talento anche in altri film e serie televisive. La notizia ha colpito fan e colleghi, molti dei quali ricordano il suo sorriso e professionalità.
Eric Dane, icona di Grey’s Anatomy, muore a 53 anni dopo aver lottato contro la Sla.. Eric Dane, celebre per il ruolo del dottor Mark Sloan nella serie Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni dopo una battaglia contro la Sla, malattia neurodegenerativa progressiva che causa la paralisi dei muscoli volontari. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank. Dane ha trascorso gli ultimi giorni circondato dalla moglie e dalle due figlie, Billie e Georgia. Nel aprile 2025, Dane aveva reso pubblica la diagnosi, raccontando di aver subito la perdita di funzionalità del braccio destro. Dopo la scoperta della malattia, aveva partecipato a campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi per la ricerca sulla Sla.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
