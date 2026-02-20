È morto Eric Dane l’attore di Grey’s Anatomy a 53 anni

Eric Dane, icona di Grey’s Anatomy, muore a 53 anni dopo aver lottato contro la Sla.. Eric Dane, celebre per il ruolo del dottor Mark Sloan nella serie Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni dopo una battaglia contro la Sla, malattia neurodegenerativa progressiva che causa la paralisi dei muscoli volontari. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank. Dane ha trascorso gli ultimi giorni circondato dalla moglie e dalle due figlie, Billie e Georgia. Nel aprile 2025, Dane aveva reso pubblica la diagnosi, raccontando di aver subito la perdita di funzionalità del braccio destro. Dopo la scoperta della malattia, aveva partecipato a campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi per la ricerca sulla Sla.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

