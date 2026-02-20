È morto Eric Dane il dottor Sloane di Grey’s Anatomy | aveva 53 anni

È morto Eric Dane, attore noto per aver recitato in serie tv di successo quali Grey’s Anatomy ed Euphoria. L’interprete, che aveva 53 anni, aveva scoperto nel 2025 di essere malato di Sla. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia attraverso una nota: “Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo. Durante il suo percorso con la Sla, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa lotta. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche: E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

Leggi anche: È morto a 53 anni Eric Dane, il Mark Sloane di “Grey’s Anatomy”: l’attore era malato di Sla, aveva recitato anche in “Euphoria”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; È morto Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy e Euphoria; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla.

L'attore Eric Dane è morto, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anniNato a San Francisco nel 1972, Eric Dane era diventato celebre come il dottor Sloan in Grey’s Anatomy: protagonista dalla terza alla nona stagione ... corrieredellosport.it

È morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anniEra malato di Sla. Aveva continuato a lavorare anche dopo la diagnosi e nonostante la progressione della malattia ... huffingtonpost.it

Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini. Voglio essere presente in tutto questo. Quindi combatterò fino all’ultimo respiro". Eric Dane si è spento a 53 anni, poco più di un anno dopo aver annunciato pubblicamente la d - facebook.com facebook

Morto Eric Dane, il “dottor Sloan” di Grey's Anatomy x.com