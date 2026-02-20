È morto Eric Dane il Dottor Bollore di Grey’s Anatomy | ecco la vera causa della morte la malattia che nessuno sapeva

Ci sono attori che entrano nella nostra vita attraverso lo schermo e non se ne vanno più. Eric Dane era uno di questi. L’attore americano, amatissimo dal pubblico per il suo ruolo del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy o anche soprannominato Dottor Bollore e poi per la sua interpretazione in Euphoria, si è spento a 53 anni dopo aver combattuto con grande dignità contro la SLA. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia, con una nota che ha lasciato senza parole fan di tutto il mondo. Negli ultimi giorni di vita era circondato dalle persone che amava di più: la moglie Rebecca Gayheart e le figlie Billie e Georgia, che aveva sempre definito il suo “perché”. 🔗 Leggi su Donnapop.it

