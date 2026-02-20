E' morto Claudio Borghesi figlio di Vittorio compositore e maestro di liscio romagnolo

Claudio Borghesi, figlio del celebre maestro di liscio Vittorio, è deceduto questa mattina a 75 anni. La sua morte ha sorpreso molti, poiché era conosciuto come un appassionato musicista e apprezzato collaboratore nel mondo della musica romagnola. Claudio aveva trascorso gran parte della sua vita affiancando il padre nelle esibizioni e partecipando a eventi musicali locali. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale della regione.

Claudio era il figlio del celebre Maestro Vittorio Borghesi, uno dei pilastri della musica da ballo romagnola e fondatore dell'omonima orchestra È morto questa mattina, venerdì 20 febbraio, Claudio Borghesi. Aveva 75 anni, era il figlio di Vittorio, famoso maestro di liscio romagnolo, compositore e direttore d'orchestra, noto anche come 'il Paganini della fisarmonica'. Il funerale si svolgerà lunedì 23 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolo, aseguire la tumulazione nel cimitero urbano di Cesena. Claudio era il figlio del celebre Maestro Vittorio Borghesi, uno dei pilastri della musica da ballo romagnola e fondatore dell'omonima orchestra.