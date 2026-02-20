E' morto Claudio Borghesi figlio di Vittorio compositore e maestro di liscio romagnolo

Claudio Borghesi è deceduto questa mattina, venerdì 20 febbraio, all’età di 75 anni. La sua scomparsa è legata a una lunga malattia che aveva combattuto negli ultimi mesi. Figlio del celebre Vittorio, maestro di liscio romagnolo e direttore d’orchestra, Claudio era conosciuto anche come musicista e arrangiatore. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo della musica tradizionale romagnola, dove aveva lasciato un segno importante.

Claudio era il figlio del celebre Maestro Vittorio Borghesi, uno dei pilastri della musica da ballo romagnola e fondatore dell'omonima orchestra È morto questa mattina, venerdì 20 febbraio, Claudio Borghesi. Aveva 75 anni, era il figlio di Vittorio, famoso maestro di liscio romagnolo, compositore e direttore d’orchestra, noto anche come ‘il Paganini della fisarmonica’. Il funerale si svolgerà lunedì 23 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolo, aseguire la tumulazione nel cimitero urbano di Cesena. Claudio era il figlio del celebre Maestro Vittorio Borghesi, uno dei pilastri della musica da ballo romagnola e fondatore dell'omonima orchestra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Liscio in Lutto: Scompare Claudio Borghesi, 75 anni, erede diClaudio Borghesi, 75 anni, è scomparso a causa di un improvviso malore mentre si trovava a casa sua a Cesena. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto Claudio Borghesi, figlio di Vittorio, compositore e maestro di liscio romagnolo -; E' morto Claudio Borghesi, figlio di Vittorio, compositore e maestro di liscio romagnolo. IL LUTTO - Claudio era il figlio del celebre Maestro Vittorio Borghesi, uno dei pilastri della musica da ballo romagnola e fondatore dell'omonima orchestra - facebook.com facebook