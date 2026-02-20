È morto a 53 anni l' attore Eric Dane dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy e star di Euphoria Nel 2024 la diagnosi di SLA Il video

Hollywood affronta un altro lutto con la morte di Eric Dane, attore 53enne noto soprattutto per avere interpretato il dottor Mark Sloan nella serie tv dei record Grey’s Anatomy. Morto Eric Dane: nel 2024 la diagnosi di SLA. Eric Dane è morto a meno di un anno dall’annuncio della diagnosi di SLA, rara malattia degenerativa che causa la paralisi progressiva dei muscoli. Si tratta di una patologia per cui a oggi non esiste cura. La sua morte è stata confermata dalla famiglia a People: « Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo».🔗 Leggi su Amica.it

