È morta Angela Luce voce di Napoli | da Eduardo a Mario Merola da Totò al David di Donatello

Angela Luce, celebre artista napoletana, è venuta a mancare all'età di 88 anni a causa di complicazioni di salute. La sua lunga carriera spaziava tra cinema, teatro e musica, portandola a collaborare con grandi nomi come Eduardo De Filippo, Mario Merola e Totò. La sua voce e recitazione hanno segnato numerosi film, spettacoli e festival, tra cui il David di Donatello e il Festival di Sanremo. La città di Napoli la ricorderà sempre come una delle sue voci più autentiche e riconoscibili.
Angela Luce, leggendaria attrice e cantante napoletana, è morta a 88 anni: un lunga carriera tra cinema, teatro e musica, da Eduardo e Merola ai film con Totò, Pasolini, Martone e Avati, dal David di Donatello a Sanremo. È morta Angela Luce. L’attrice e cantante napoletana si è spenta all’età di 88 anni. Figura poliedrica dello spettacolo italiano, ha attraversato il cinema, il teatro e la musica con una carriera attiva fin dagli anni Cinquanta. Dal cinema degli anni Sessanta al nuovo cinema italiano. Angela Luce debutta sul grande schermo alla fine degli anni Cinquanta, attraversando il cinema italiano per oltre quarant’anni.🔗 Leggi su Spettacolo.eu
