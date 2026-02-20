Francesco Totti ha chiesto di rivedere l’assegno per i figli, affermando di essere indipendente. La richiesta nasce dalla lunga battaglia giudiziaria con Ilary Blasi, iniziata dopo la separazione ufficiale. Da allora, i due hanno affrontato numerose cause legali, tra cui quindici distinti procedimenti tra civili e penali avviati dalla conduttrice. Totti ha spiegato di voler gestire in autonomia le questioni economiche relative ai figli, senza più dipendere dalle decisioni dell’ex moglie. La vicenda continua a tenere banco nelle aule di tribunale.

La lunga battaglia giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi prosegue senza soste. Dalla comunicazione ufficiale della separazione, i due ex coniugi sono stati protagonisti di numerosi passaggi in tribunale, secondo quanto emerso, sarebbero quindici le iniziative legali avviate dalla conduttrice, tra procedimenti civili e penali. L’ultimo capitolo si è chiuso con un esito sfavorevole per Blasi, il 17 febbraio il gip del Tribunale di Roma ha respinto la sua opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Il fascicolo riguardava un’ipotesi di abbandono di minore nei confronti di Totti e della sua attuale compagna, Noemi Bocchi, per un episodio del 26 maggio 2023, quando i figli erano rimasti soli in casa per alcune ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È indipendente". Così Totti vuol rivedere l'assegno per i figli

