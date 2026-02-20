È in arrivo il nuovo Btp Valore | gli interessi salgono tre volte A chi conviene acquistarlo
Il governo ha annunciato l’emissione del nuovo Btp Valore, a causa della richiesta crescente di investimenti sicuri tra i risparmiatori. Questo titolo di Stato offre interessi tre volte più alti rispetto alle precedenti emissioni, attirando chi cerca rendimenti più elevati. La novità riguarda anche le cedole trimestrali che aumentano nel tempo, rendendo il prodotto più interessante per chi desidera un rendimento stabile. L’emissione è prevista tra pochi giorni e si rivolge esclusivamente ai risparmiatori individuali. Chi intende investire dovrà decidere rapidamente.
Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Il collocamento si terrà dal 2 al 6 marzo. La formula si differenzia dal passato per la frequenza degli aumenti. Come funziona Nuova occasione in arrivo per i risparmiatori: tra pochi giorni ci sarà una nuova emissione di Btp Valore, la famiglia di titoli di Stato riservati esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail), con scadenza a 6 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo secondo un meccanismo "step-up" (2+2+2 anni) e premio finale extra dello 0,8%. La particolarità di questa emissione sta proprio nella frequenza degli aumenti: gli interessi saliranno tre volte, con il primo scatto già dopo i primi due anni.🔗 Leggi su Today.it
