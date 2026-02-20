È in arrivo il nuovo Btp Valore | gli interessi salgono tre volte A chi conviene acquistarlo

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Il collocamento si terrà dal 2 al 6 marzo. La formula si differenzia dal passato per la frequenza degli aumenti. Come funziona Nuova occasione in arrivo per i risparmiatori: tra pochi giorni ci sarà una nuova emissione di Btp Valore, la famiglia di titoli di Stato riservati esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail), con scadenza a 6 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo secondo un meccanismo "step-up" (2+2+2 anni) e premio finale extra dello 0,8%. La particolarità di questa emissione sta proprio nella frequenza degli aumenti: gli interessi saliranno tre volte, con il primo scatto già dopo i primi due anni.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Btp Valore a marzo 2026, in arrivo una nuova emissione: a chi conviene e quanto si guadagna

Leggi anche: A marzo arriva il nuovo Btp valore: ecco a chi conviene (e quali sono i vantaggi)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: In arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia, previsto maltempo a oltranza; Maltempo a oltranza, in arrivo il ciclone di San Valentino, cosa prevedono gli esperti di 3bmeteo; Ciclone di San Valentino, allerta meteo arancione in Campania e Sardegna nel weekend; Meteo a Novara: dopo la pioggia arriva il sole (e la primavera).

A Milano è in arrivo uno sciopero dei mezzi: orari e fasce di garanziaA Milano (e non solo) è in arrivo uno sciopero dei mezzi, indetto a cavallo tra la fine delle Olimpiadi invernali e l'inizio delle Paralimpiadi. Lo stop è previsto per sabato 28 febbraio e riguarderà ... milanotoday.it

App IO e IT-Wallet: la tessera elettorale è in arrivoIl sottosegretario Butti celebra il successo di IT-Wallet nell'app IO e conferma l'arrivo della tessera elettorale: sarà nello smartphone. punto-informatico.it

Debutta il 2 marzo, ma quali sono i vantaggi e i rischi Btp Valore 2026, i pro e contro della nuova emissione x.com

Btp Valore, nuova emissione a marzo: ecco come funziona e come ottenere il premio fedeltà - facebook.com facebook