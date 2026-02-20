E il cattolico La Valle diede del rigorista a Gesù

Raniero La Valle, ex senatore e direttore di L’Avvenire d’Italia, ha accusato Gesù di essere un rigorista. Secondo lui, nel passato, i cattolici ritenevano ovvio e necessario opporsi al divorzio, considerato contrario alla dottrina della Chiesa. La Valle sostiene che questa posizione si basava su un’interpretazione severa del Vangelo, che condannava l’istituto del matrimonio civile. La sua riflessione si concentra sul modo in cui le convinzioni religiose influenzavano le scelte politiche dei credenti. La discussione prosegue con il confronto tra fede e norme sociali.

• Divorzio. Secondo Raniero La Valle, ex senatore della Sinistra indipendente che 65 anni fa dirigeva il quotidiano cattolico L’Avvenire d’Italia, “nel confessionalismo del tempo era considerato scontato, vincente e perfino obbligato per fede che i credenti cattolici votassero contro il divorzio, istituto condannato dalla Chiesa, escluso da una interpretazione rigorista del Vangelo”, così scrive in un editoriale sul Fatto Quotidiano. Sempre per riferirci al tempo e al suo trascorrere, La Valle, 95 anni, deve aver dimenticato il Vangelo secondo Marco, in cui al capitolo 10, versetti 6-9, si legge: “Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

