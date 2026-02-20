È carina | quei giudizi al concorso per notai finiti in rete per errore E accanto ad alcuni nomi spuntano i relativi santi in Paradiso

Il sito del Consiglio nazionale dei notai ha pubblicato per errore i nomi di alcuni candidati, accompagnati da immagini di santi, creando confusione. La fuga di dati ha coinvolto anche giudizi come “È carina” attribuiti ai partecipanti, che si sono visti improvvisamente sotto i riflettori. Il documento, rimosso poco dopo, mostrava i risultati delle prove scritte del 2024 e ha alimentato discussioni tra gli interessati. La vicenda evidenzia i rischi di errori digitali durante le procedure ufficiali. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore.

«Carina», «graziato», «fenomeno». Sono gli «appunti» scritti accanto ai nomi dei candidati notai che hanno superato le prove scritte del novembre 2024, e che dovrebbero affrontare le prove orali entro qualche settimana. Il file Excel, che sembra essere stato predisposto ad uso e consumo della commissione (composta da 6 docenti universitari, 9 magistrati e 9 notai), è stato pubblicato per errore ieri, 19 febbraio, sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Pubblicato e poi rimosso nel giro di qualche minuto, il download dei candidati però è stato più veloce e in un batter d’occhio gli screenshot hanno cominciato a girare su blog e social, generando commenti, accuse e annunci di ricorsi.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

