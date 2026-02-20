Dybala sfida il tempo | terapie per esserci contro la Juve
Paulo Dybala sta affrontando una sfida contro il tempo dopo un infortunio muscolare, che lo ha costretto a sottoporsi a terapie specifiche. La sua presenza contro la Juventus dipende dai progressi delle cure e dalla risposta del corpo. La Roma spera di riavere il suo talento in campo per la partita importante di questa settimana. Dybala si allena con attenzione, cercando di recuperare al più presto. La decisione definitiva sulla sua partecipazione arriverà nelle prossime ore.
Paulo Dybala vive ore di attesa e calcolo metodico, in un equilibrio precario tra il desiderio di trascinare la Roma e la fragilità dei propri muscoli. La missione è una sola, chiaramente scolpita nella mente dell’argentino: recuperare la miglior condizione per la notte contro la sua ex squadra, la Juventus. Dopo una parentesi di apparente serenità, il fastidio fisico si è ripresentato, costringendo la “Joya” a un regime di terapie e carichi controllati. Nonostante l’irritazione per l’ennesimo stop, non si respira aria di smobilitazione: il giocatore e lo staff medico sono allineati su una gestione millimetrica che esclude, per il momento, qualsiasi intervento chirurgico, puntando tutto su una risoluzione conservativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
