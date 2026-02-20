Durant segna lunetta Houston resiste al ritorno di Charlotte

Durant ha segnato il tiro decisivo dalla lunetta, regalando la vittoria ai Houston Rockets contro i Charlotte Hornets con il punteggio di 105-101. La partita è stata molto combattuta, con i Rockets che hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. Charlotte ha tentato una rimonta nel quarto finale, ma non è riuscita a recuperare il divario. Durant ha dimostrato freddezza nei momenti cruciali, mentre i Hornets hanno cercato di reagire fino all’ultimo secondo. La sfida si è conclusa con un finale emozionante.

In questa sintesi si racconta una sfida tra houston rockets e charlotte hornets, conclusa 105-101. La vittoria è arrivata grazie a una chiusura decisiva firmata da Kevin Durant, autore di 35 punti e di due tiri liberi a 3,2 secondi dal termine per blindare il risultato. Gli houston rockets hanno annullato un deficit di 11 punti nel primo tempo e hanno costruito l'allungo nell'ultimo quarto. Alperen Sengun (13 punti) ha firmato due canestri consecutivi per il massimo vantaggio sul 95-84 a cinque minuti dalla sirena, con contributi di Jabari Smith Jr. (15) e Reed Sheppard (13). Charlotte è partita forte e, avanti già nel secondo quarto, ha tentato di reagire con le triple di Kon Knueppel, senza però ribaltare la situazione.