Duomo e Vergini lavori al palo | Una situazione sconcertante

Il Duomo di Macerata e le chiese dei Vergini restano chiusi, perché i lavori di ristrutturazione sono ancora bloccati, causando grande disagio alla comunità. La causa principale è la mancanza di fondi sufficienti, che rallenta i lavori di consolidamento e sicurezza. Dopo dieci anni dal terremoto, sono state riaperte solo alcune chiese come Madonna del Monte e il Santissimo Sacramento, lasciando molte altre ancora in attesa di interventi. La situazione genera frustrazione tra i fedeli, che chiedono risposte concrete alle autorità ecclesiastiche e comunali.

A dieci anni dal terremoto, fatta eccezione per la riapertura al culto di quelle di Madonna del Monte e del Santissimo Sacramento nel quartiere di Santa Lucia, tutte le altre chiese di Macerata di stretta competenza della Diocesi (San Filippo, Santa Maria della Porta, San Liberato, Santo Sepolcro, San Michele, etc.) sono ancora chiuse e quasi nulla si sa sullo stato degli interventi progettati e sulla tempistica dei lavori". È quanto denuncia Daniele Staffolani, già consigliere del Pd e direttore Erap, evidenziando che il commissario alla ricostruzione ha messo a disposizione 13 milioni di euro a questo scopo.