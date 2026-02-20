Dumfries ci siamo quasi | punta il derby ma può tornare anche prima
Denzel Dumfries si avvicina al rientro in campo dopo settimane di infortunio. L’esterno dell’Inter ha ripreso gli allenamenti con il gruppo e punta al derby di domenica. La sua presenza potrebbe fare la differenza, anche se c’è la possibilità di un suo ritorno prima di quanto previsto. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. La squadra aspetta con fiducia il suo rientro in partita.
Buone notizie in casa Inter almeno sul fronte Denzel Dumfries che vede finalmente la luce dopo un lungo stop. L’esterno olandese non gioca in campionato dal 9 novembre, quando quello che inizialmente sembrava un problema di poco conto si è trasformato in un vero e proprio calvario, culminato con l’intervento chirurgico. Adesso, però, il peggio sembra alle spalle. Dumfries ha ripreso a lavorare con il gruppo e punta con decisione al rientro. L’obiettivo principale resta il derby contro il Milan, in programma l’8 marzo a San Siro, appuntamento cerchiato in rosso anche in considerazione dell’infortunio di Lautaro Martinez che ha ridotto ulteriormente le opzioni a disposizione di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
