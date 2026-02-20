Duecento costumi realizzati a Caprarola sfilano al Carnevale di Viareggio

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina alla sua sfilata finale, prevista per domani alle 17. A Caprarola, sono stati creati e preparati oltre duecento costumi, pronti per essere mostrati sulla passerella. I carri allegorici, grandi e dettagliati, sono stati trasportati lungo i viali a mare, attirando l’attenzione di molti. Le maschere, colorate e elaborate, completano il quadro di una tradizione che coinvolge decine di artigiani. La manifestazione si conclude con questa grande parata.

Tutto pronto per la passerella conclusiva del Carnevale di Viareggio 2026, domani pomeriggio a partire dalle 17, sui viali a mare tornano in sfilata i mastodontici carri allegorici e le incantevoli maschere. Poche ore ci separano ormai dalla comunicazione del verdetto della giuria atteso puntuale in serata, al termine del sesto corso mascherato notturno di chiusura. Scontata o meno, è certo che la classifica farà discutere, dato che le maestranze sono eccellenze ammirate e seguite a livello globale e le tematiche toccate sono per lo più di attualità. La Tuscia, ma non solo, fa il tifo per Luca Cristofori, vincitore lo scorso anno insieme al viareggino Tiziano Musetti del premio al miglior costume dei figuranti dei carri allegorici, istituito dalla Fondazione Carnevale di Viareggio e dal Rotary Club Versilia Viareggio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Carnevale di Viareggio: la pioggia non ferma il secondo corso, i carri sfilano in notturna con qualche polemica Leggi anche: Misterbianco, al via il “Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: FOTO | Carnevale di Viareggio: i costumi di Luca Cristofori. Oltre duecento mascherine hanno sfilato tra la piazza Sopra e il lungolago di Tavernola Bergamasca in occasione della tradizionale manifestazione di Carnevale. Dai personaggi di «One Piece» a bordo del veliero dal «cappello di paglia», che nei mesi scorsi - facebook.com facebook