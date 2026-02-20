Due ore per la mia città la nuova opportunità di Retake Padova

Riparte a Padova "Due ore per la mia Città", il progetto di cura e pulizia del quartiere promosso da Retake in collaborazione con il Comune di Padova e AcegasApsAmga. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, dalle ore 10 alle 12, con interventi diffusi in quattro zone della città: I volontari forniranno il materiale necessario per la raccolta, rendendo la partecipazione semplice e accessibile. In centro città, oltre al cleanup, sono previsti interventi mirati come la raccolta dei mozziconi di sigaretta e azioni di rigenerazione di spazi pubblici degradati, restituiti alla comunità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

