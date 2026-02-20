Due ore per la mia città la nuova opportunità di Retake Padova
Riparte a Padova "Due ore per la mia Città", il progetto di cura e pulizia del quartiere promosso da Retake in collaborazione con il Comune di Padova e AcegasApsAmga. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, dalle ore 10 alle 12, con interventi diffusi in quattro zone della città: I volontari forniranno il materiale necessario per la raccolta, rendendo la partecipazione semplice e accessibile. In centro città, oltre al cleanup, sono previsti interventi mirati come la raccolta dei mozziconi di sigaretta e azioni di rigenerazione di spazi pubblici degradati, restituiti alla comunità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: “Due ore per la mia città”, la nova opportunità di Retake Padova
Leggi anche: L'intraprendenza di un volontario fa nascere un'opportunità: Retake, nuovo progetto a NoventaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inferno traffico sulla Milano-Meda: due ore da Como a Monza. E vogliono farcela pagare?; Sospensione di due ore per il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini; La denuncia dei lavoratori: Turni da dodici ore a temperature bassissime; Super scarpe, maratona e muro delle due ore: il punto di Stefano Baldini.
Città di Castello, muore due ore dopo le dimissioni: indagati due medici per la morte di Sara ScarabicchiSara Scarabicchi, 43 anni, è morta due ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Città di Castello, dove era stata visitata per dolori addominali. Indagati due medici per omicidio colposo. La ... fanpage.it
Violenta due ragazzine per ore. L’aggressore subito a processoSubito a processo il 40enne italiano che, lo scorso agosto, ha pedinato fino a casa, sequestrato e violentato per diverse ore due ragazzine di 15 e 16 anni. La gup del Tribunale di Monza, Francesca ... ilgiorno.it
Programma il tuo weekend in città tra , , e molto altro! - Retake Padova prosegue con le mattinate di pulizia e cura dei beni comuni sabato 31 gennaio, dalle 9:45 Piazza delle Erbe - facebook.com facebook