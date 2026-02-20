Due milioni in più per Atc Cresce il budget del Tpl

La Regione Liguria ha aumentato di poco più di due milioni di euro il finanziamento destinato al trasporto pubblico locale, a causa dell’esigenza di migliorare i servizi nella provincia di La Spezia. Il nuovo budget, ora di 19,4 milioni di euro, sarà utilizzato per potenziare le corse e aggiornare il parco mezzi. La decisione mira a offrire un servizio più efficiente ai pendolari e alle comunità locali. La ripartizione dei fondi si concentra sulle esigenze di mobilità della zona, che necessita di investimenti concreti.

Poco più di due milioni di euro in più per programmare al meglio i servizi di trasporto. È quanto messo a disposizione da Regione Liguria, che nell’ambito della ripartizione dei fondi destinati al trasporto pubblico locale ha innalzato a 19,4 milioni di euro il budget che sarà concesso alla Provincia spezzina per la gestione del tpl. Ieri, la decisione della giunta regionale guidata da Marco Bucci per la definizione della suddivisione del Fondo Nazionale Trasporti 2025, arrivata al termine di un percorso di ascolto che ha portato nelle scorse settimane i vertici regionali a incontrare anche i rappresentanti delle quattro province e le rappresentanze sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due milioni in più per Atc. Cresce il budget del Tpl Acque Veronesi approva il budget 2026: 82 milioni per reti più efficientiL’assemblea di Acque Veronesi ha dato il via libera al budget per il 2026. Più cronici e più anziani, cresce ancora la spesa farmaceutica: giro da 450 milioniSecondo i dati di ATS, la spesa farmaceutica per le persone con patologie croniche e anziani continua a crescere, raggiungendo circa 450 milioni di euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scuole più sicure, il Consiglio metropolitano approva all’unanimità nuovi investimenti per milioni di euro - Città Metropolitana; Fondi in arrivo dalla Regione per i bus: Due milioni in più per lo Spezzino; Due milioni in più per Atc. Cresce il budget del Tpl; Mobilità più sostenibile, un piano da due milioni. Percorsi pedonali e parcheggi in corso Vittorio Emanuele i primi interventi. Fondi in arrivo dalla Regione per i bus: Due milioni in più per lo SpezzinoLa Spezia – «Rispetto al 2024 la Provincia della Spezia avrà oltre 2.2 milioni di euro in più a disposizione, arrivando a 19.4 milioni complessivi, per sostenere l’azienda di trasporto pubblico locale ... ilsecoloxix.it Per la nuova Fiera, due padiglioni in più e 45 milioni d’investimento complessivoIL MASTERPLAN. Zambonelli: «Confidiamo in un sostegno economico della Regione». La presentazione al presidente. Fontana il 23 marzo. Una struttura polifunzionale che ospiterà concerti, attività cultur ... ecodibergamo.it DUE MILIONI PER IL DESTURELLO: VIA ALLA RIQUALIFICAZIONE CHE PROTEGGE TERRITORIO E LAGUNA DI VENEZIA C’è un filo d’acqua che scorre silenzioso tra Monselice e Pernumia, attraversa campi coltivati, costeggia strade, lambisce case. È il C - facebook.com facebook