Due discariche in arrivo il Pd frena | No al raddoppio e massima vigilanza sul primo sito

Il Partito Democratico di Cervia si oppone alla creazione di due nuove discariche nella zona di Montaletto, evidenziando i rischi ambientali e sanitari associati. La proposta di raddoppiare l’impianto attuale ha suscitato reazioni forti tra i cittadini e le associazioni locali, che chiedono trasparenza e controlli più severi. Il partito invita le autorità a valutare attentamente le conseguenze prima di procedere con l’approvazione del progetto. La discussione resta aperta.