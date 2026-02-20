Due discariche in arrivo il Pd frena | No al raddoppio e massima vigilanza sul primo sito
Il Partito Democratico di Cervia si oppone alla creazione di due nuove discariche nella zona di Montaletto, evidenziando i rischi ambientali e sanitari associati. La proposta di raddoppiare l’impianto attuale ha suscitato reazioni forti tra i cittadini e le associazioni locali, che chiedono trasparenza e controlli più severi. Il partito invita le autorità a valutare attentamente le conseguenze prima di procedere con l’approvazione del progetto. La discussione resta aperta.
Il partito interviene sul dibattito relativo al recupero di materiali inerti: "Necessario tutelare le Saline e le aree residenziali da polveri e traffico" Il Partito Democratico di Cervia prende posizione sulla questione dei due impianti di recupero materiali inerti previsti nella zona produttiva di Montaletto, sollecitando un confronto basato su "chiarezza e responsabilità". In una nota ufficiale, i dem distinguono nettamente tra le due procedure in corso, esprimendo forti riserve sull'impatto complessivo che tali attività potrebbero avere sul territorio, in particolare per la vicinanza alle aree residenziali e alla riserva naturale delle Saline.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Due discariche di rifiuti in arrivo, il comitato cittadino si oppone: "Pericolo per la nostra salute e per la riserva naturale"
Leggi anche: Raddoppio del tetto al contante, il governo dice sì. Pd: “Incentivo a evasione e illegalità”. Avs: “Facilita il riciclaggio”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sigilli a due discariche abusive, 10 indagati per gestione illecita nel Tarantino; Discarica a Montaletto. Il Fai di Cervia: contrari a questi insediamenti. Appoggiamo chi si batte per bloccarli.
Due discariche in arrivo, il Pd frena: No al raddoppio e massima vigilanza sul primo sitoIl partito interviene sul dibattito relativo al recupero di materiali inerti: Necessario tutelare le Saline e le aree residenziali da polveri e traffico ... ravennatoday.it
Discariche Montaletto-Villa Inferno: c’è la raccolta firmeL’arrivo di due discariche di macerie e scarti edili nell’entroterra del Cervia scatena la protesta dei residenti di Montaletto e Villa Inferno ... livingcesenatico.it
DUE DISCARICHE DI 9 MILA MQ, DI PROPRIETÀ DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI TURISTICI, SONO STATE SEQUESTRATE - facebook.com facebook