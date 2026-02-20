Simone Sardelli ha aperto un nuovo ristorante, chiamato “Osteria 31-18 da Simone”, a Marina di Pisa. La scelta nasce dall’amore per il mare e dalla volontà di offrire un luogo accogliente ai clienti locali. La nuova attività si trova in una zona frequentata dai residenti, con un menù che propone piatti tipici toscani preparati con ingredienti freschi. La decisione di espandersi arriva dopo il successo del primo locale, inaugurato qualche anno fa.

Marina di Pisa, 20 febbraio 2026 - C’è un filo che lega il mare, la famiglia e l’impresa. È quello che ha guidato Simone Sardelli nell’apertura della sua seconda attività sul Litorale pisano. Dopo nove anni di lavoro all’interno di uno stabilimento balneare a Marina di Pisa, l’imprenditore sceglie di raddoppiare con “Osteria 31-18 da Simone”, in Via Maiorca n.72. Al taglio del nastro della nuova attività presente il Direttore Generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il Presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi, la Referente Sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi e il Responsabile Area Igiene e Sicurezza Confcommercio Pisa Gianni Salvadori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due cuori e un ristorante: Simone Sardelli raddoppia con “Osteria 31-18 da Simone”

Leggi anche: Un nuovo ristorante a Marina di Pisa: apre ‘Osteria 31-18 da Simone’

Leggi anche: Simone e Massimiliano chiudono il ristorante: l’ultimo giorno del locale, tra abbracci e commozione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.