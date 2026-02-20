Due cugine 15enni scomparse a Melito di Napoli | sparite da due giorni c'è la denuncia delle mamme

A Melito di Napoli, due cugine di 15 anni sono scomparse da due giorni, spingendo le mamme a denunciare la loro sparizione ai carabinieri. Le ragazze erano uscite di casa senza avvisare e non hanno più risposto ai messaggi. Le autorità hanno avviato le ricerche nella zona e stanno controllando le telecamere di sorveglianza vicino ai punti di uscita del paese. La famiglia si preoccupa per il loro benessere e chiede aiuto chiunque abbia notizie. La comunità resta in attesa di aggiornamenti.