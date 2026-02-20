Due cugine 15enni scomparse a Melito di Napoli | sparite da due giorni c'è la denuncia delle mamme
A Melito di Napoli, due cugine di 15 anni sono scomparse da due giorni, spingendo le mamme a denunciare la loro sparizione ai carabinieri. Le ragazze erano uscite di casa senza avvisare e non hanno più risposto ai messaggi. Le autorità hanno avviato le ricerche nella zona e stanno controllando le telecamere di sorveglianza vicino ai punti di uscita del paese. La famiglia si preoccupa per il loro benessere e chiede aiuto chiunque abbia notizie. La comunità resta in attesa di aggiornamenti.
Due cugine 15enni scomparse a Melito di Napoli. Le mamme sporgono denuncia ai carabinieri. Partite le ricerche.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tre 15enni investite da un’auto a Pistoia, stavano rientrando da scuola: due ricoverate in codice rosso
Leggi anche: Crans Montana, altri due feriti sono arrivati a Milano: si tratta di due 15enniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Due cugine 15enni scomparse a Melito di Napoli: sparite da due giorni, c’è la denuncia delle mammeDue cugine 15enni scomparse a Melito di Napoli. Le mamme sporgono denuncia ai carabinieri. Partite le ricerche. fanpage.it
Due 15enni scomparse nel nulla, l’appello dei familiariChiunque le abbia viste o sia in possesso di dettagli utili è invitato a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112 o a rivolgersi alle forze dell’ordine ... casertace.net
Buona sera, siamo tre ragazze due cugine e un amica già conviventi da un anno. Studentesse universitarie. Cerchiamo appartamento in zona Elce o centro con due stanze una doppia/matrimoniale e una singola da luglio 2026 al più tardi settembre 2026. - facebook.com facebook