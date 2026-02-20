Droga nascosta in un b&b in manette un 43enne | aveva anche una pistola

Un uomo di 43 anni di Scafati è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale dopo aver trovato droga e una pistola nel suo bed and breakfast. La sostanza stupefacente era nascosta in una stanza dell’hotel, dove l’uomo gestiva l’attività. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto anche munizioni e un’arma clandestina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in carcere e ora dovrà rispondere delle accuse.

Detenzione di droga a fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e munizionamento. Con queste accuse un 43enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine, è stato arresto e posto in carcere dai carabinieri della Stazione di Boscoreale. Durante un servizio di controllo del territorio, dettaglia l'Arma in una nota, "i militari notano l'uomo cedere un involucro in cambio di denaro. Fermato, è stato trovato in possesso di 9 dosi pronte per la vendita e contanti. I controlli si estendono in un bed and breakfast dove l'uomo conservava il materiale per sua l'attività illecita.