droga armi e minuzioni due in manette a empoli

Due persone sono finite in manette a Empoli dopo un blitz dei carabinieri, che hanno trovato droga, armi e munizioni illegalmente custodite. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno scoperto anche ingenti quantità di denaro contante nascosto tra gli oggetti sequestrati. L’intervento si è concluso con l’arresto dei sospetti e il sequestro di materiali che potrebbero essere collegati ad attività illecite. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli.

EMPOLI – I carabinieri della Compagnia di Empoli hanno portato a termine un’articolata attività operativa che ha consentito di arrestare due soggetti e di sequestrare rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro contante, armi e munizio ni illegalmente detenute. L’intervento origina da un mirato e prolungato monitoraggio dell’area empolese, sviluppatosi attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati. L’attività, condotta con metodo e continuità dai finanzieri del reparto, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio diffuso nei contesti urbani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

