Droga armi e minuzioni due in manette a Empoli
Due persone sono finite in manette a Empoli dopo un blitz dei carabinieri, che hanno trovato droga, armi e munizioni illegalmente custodite. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno scoperto anche ingenti quantità di denaro contante nascosto tra gli oggetti sequestrati. L’intervento si è concluso con l’arresto dei sospetti e il sequestro di materiali che potrebbero essere collegati ad attività illecite. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli.
EMPOLI – I carabinieri della Compagnia di Empoli hanno portato a termine un’articolata attività operativa che ha consentito di arrestare due soggetti e di sequestrare rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro contante, armi e munizio ni illegalmente detenute. L’intervento origina da un mirato e prolungato monitoraggio dell’area empolese, sviluppatosi attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati. L’attività, condotta con metodo e continuità dai finanzieri del reparto, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio diffuso nei contesti urbani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Blitz a Matierno: giovane sorpreso con armi e droga, in manette
Leggi anche: Armi, munizioni e droga a Tor Bella Monaca: quattro persone in manetteVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Blitz della squadra mobile: sequestrate armi clandestine e munizioni in un'abitazione; Ragusa, in casa con armi e quasi 10 chili di droga: arrestato 28enne; Trovati con droga, denaro, armi e munizioni: arrestati due spacciatori; Blitz a Ostia: arresti, armi e una fabbrica di munizioni nei Lotti.
GUARDIA DI FINANZA * «LA COMPAGNIA DI EMPOLI ARRESTA DUE SPACCIATORI. SEQUESTRATI INGENTI QUANTITATIVI DI DROGA, ARMI E MUNIZIONI.»Nell'ambito della permanente azione di presidio e controllo del territorio svolta dalla Guardia di Finanza nella provincia di Firenze, i militari della ... agenziagiornalisticaopinione.it
Trovati con droga, denaro, armi e munizioni: arrestati due spacciatoriDurante le attività di presidio e controllo del territorio di Empoli, la Guardia di Finanza ha portato a termine un’articolata attività operativa che ha portato all' arresto di due persone e sequestro ... 055firenze.it
Droga, contanti e armi: doppio arresto a Empoli dopo i controlli della Finanza - facebook.com facebook
Droga, armi ed esplosivi: da #Penne e #Montesilvano sette arresti e sequestri in tutta Italia #abruzzo #cronaca x.com