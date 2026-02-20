Dramma al Monaldi di Napoli | i genitori del piccolo Domenico chiedono di fermare l’accanimento terapeutico

Domenico, un bambino di Napoli, è al centro di una difficile battaglia legale: i genitori chiedono di interrompere l’accanimento terapeutico. La madre, Patrizia Mercolino, ha dichiarato di non voler vedere il figlio soffrire ulteriormente, pronunciando queste parole nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 febbraio. La richiesta arriva dopo settimane di discussioni tra medici e famiglia, che si sono confrontati sulla possibilità di sospendere le cure intensive. La decisione della famiglia ha acceso un acceso dibattito tra i sostenitori del rispetto delle volontà del paziente e i medici.

«Non voglio vedere mio figlio soffrire». Con queste parole, pronunciate nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 febbraio, Patrizia Mercolino ha preso una delle decisioni più dolorose della sua vita. È accaduto nel Centro Direzionale di Napoli, nello studio del medico legale Luca Scognamiglio, consulente scelto dalla famiglia del piccolo Domenico, da quasi due mesi ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino è tenuto in vita grazie all’Ecmo, il macchinario di supporto cardiopolmonare, dopo una lunga sequenza di errori che hanno impedito l’esecuzione del trapianto di cuore programmato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma al Monaldi di Napoli: i genitori del piccolo Domenico chiedono di fermare l’accanimento terapeutico Leggi anche: Trapianto fallito al Monaldi, Domenico resta in coma: «Basta con l?accanimento» Leggi anche: Napoli col fiato sospeso: un nuovo cuore per il piccolo Domenico, ore decisive al Monaldi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il dramma del bimbo di Napoli, il prof. Bottio: L'errore? Aver espiantato prima dell'arrivo del nuovo cuore; La telefonata, il volo, il cuore bruciato nel trasporto: cosa è successo nella notte che ha trasformato il miracolo di Francesco, 2 anni, in un dramma; Trapianto cuore danneggiato: 4 ore di autonomia e il dramma del Monaldi; Napoli, il caso del Cuore Bruciato: ore decisive per il piccolo. oggi è trapiantabile. Chiesta una terza opinione. Monaldi, no al nuovo trapianto: il cuore ad un altro bimboNAPOLI. La giornata di ieri ha segnato il punto di rottura definitivo tra la speranza clinica e la realtà giudiziaria nel dramma del piccolo Domenico, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Il con ... ilroma.net Trapianto fallito al Monaldi, ghiaccio secco sul cuore, errori anche a Bolzano: ora l’inchiesta si allargaAi pm di Napoli dovrà fornire una spiegazione della fornitura di ghiaccio secco. Dovrà ricostruire uno dei passaggi chiave di un dramma nazionale, che ha determinato ... ilmattino.it LaPresse. . "Abbiamo seguito la faccenda con grandissima ansia, con grandissima angoscia e anche con molta amarezza". L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commenta il dramma del bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di - facebook.com facebook