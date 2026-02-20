Dove vedere in tv Francesca Lollobrigida nella mass start | orario programma streaming
Francesca Lollobrigida partecipa alla gara di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026. La sua presenza si conferma come uno degli appuntamenti più attesi, considerando il suo talento e il ruolo di punta della squadra italiana. La mass start femminile chiuderà le competizioni di velocità su ghiaccio in questa edizione olimpica. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta televisiva e in streaming a partire da stasera.
Francesca Lollobrigida sarà una delle osservate speciali al via della mass start femminile che chiuderà ufficialmente il programma dello speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse azzurra proverà a centrare il bersaglio grosso nella sua specialità preferita, dopo aver completato una sfavillante doppietta 3000-5000 sul ghiaccio di Rho Fiera. La 35enne di Frascati, terza classificata nella partenza in linea alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha raggiunto la forma ottimale proprio durante questa rassegna a cinque cerchi e va considerata quindi una delle favorite per il podio.🔗 Leggi su Oasport.it
