Dove vedere in tv Conegliano-Monviso A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming
Sabato 21 febbraio alle 20.30, si sfidano Conegliano e Monviso nella 26ª giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita si svolgerà al Palaverde, dopo che le due squadre hanno ottenuto risultati opposti nelle ultime gare. Conegliano cerca di consolidare la vetta della classifica, mentre Monviso punta a conquistare punti importanti per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali tv locali. I tifosi potranno seguire l’incontro anche tramite la piattaforma online ufficiale del campionato.
Sabato 21 febbraio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Monviso, incontro valido per la 26ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Si concluderà la regular season: le Pantere sono già certe del primo posto in classifica e non hanno molto da chiedere a questo incontro, anche se cercheranno di onorare l’impegno di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso; le piemontesi sono invece in piena lotta per non retrocedere e inseguono il risultato di lusso per salvarsi. Daniele Santarelli dovrebbe fare turnover e risparmiare tutte le stelle (Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting, Sarah Fahr, Monica De Gennaro, Joanna Wolosz) in vista dell’inizio dei playoff scudetto, utilizzando alcune seconde linee come già successo in occasione del confronto di settimana scorsa vinto per 3-1 contro Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingIl match tra Monviso e Milano si terrà sabato 17 gennaio alle ore 20.
Leggi anche: Dove vedere in tv Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Udinese-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario; Dove vedere Napoli-Roma, le Olimpiadi e tutto lo sport in tv di domenica 15 febbraio; Diretta Palermo-Virtus Entella: dove vederla in tv e live streaming.
Brann-Bologna: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'Europa League in tempo realeBrann-Bologna gara valida per l’andata dei playoff di Europa League e in programma oggi alle 18:45 al Brann Stadion di Bergen (Norvegia) e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), ... tuttosport.com
Dove vedere in tv Sinner-Mensik oggi, ATP Doha 2026: orario giovedì 19 febbraio e streamingProsegue senza soluzione di continuità il programma dei Qatar Open 2026 di tennis: si disputeranno tutti nello stesso giorno i quarti di finale, previsti ... oasport.it
#SerieA1Tigotà La salvezza si conquista... in trasferta: gare esterne da brividi per Perugia, Cuneo, Monviso, Macerata e San Giovanni Penultima giornata al cardiopalma in coda: quattro squadre in tre punti, alle umbre serve l'impresa contro Conegliano. - facebook.com facebook