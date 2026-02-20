Sabato 21 febbraio alle 20.30, si sfidano Conegliano e Monviso nella 26ª giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita si svolgerà al Palaverde, dopo che le due squadre hanno ottenuto risultati opposti nelle ultime gare. Conegliano cerca di consolidare la vetta della classifica, mentre Monviso punta a conquistare punti importanti per la salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali tv locali. I tifosi potranno seguire l’incontro anche tramite la piattaforma online ufficiale del campionato.

Sabato 21 febbraio (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Monviso, incontro valido per la 26ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Si concluderà la regular season: le Pantere sono già certe del primo posto in classifica e non hanno molto da chiedere a questo incontro, anche se cercheranno di onorare l’impegno di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso; le piemontesi sono invece in piena lotta per non retrocedere e inseguono il risultato di lusso per salvarsi. Daniele Santarelli dovrebbe fare turnover e risparmiare tutte le stelle (Isabelle Haak, Gabi, Zhu Ting, Sarah Fahr, Monica De Gennaro, Joanna Wolosz) in vista dell’inizio dei playoff scudetto, utilizzando alcune seconde linee come già successo in occasione del confronto di settimana scorsa vinto per 3-1 contro Perugia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Monviso, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingIl match tra Monviso e Milano si terrà sabato 17 gennaio alle ore 20.

Leggi anche: Dove vedere in tv Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.