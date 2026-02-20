Dove si trova Brolo il borgo dei gatti

A Brolo, un piccolo borgo sulla costa siciliana, i gatti sono protagonisti della vita quotidiana e attirano molti visitatori. La comunità locale ha deciso di valorizzare questa presenza creando un museo a cielo aperto, con sculture e murales dedicati ai felini. Questa iniziativa ha trasformato il centro storico in un’attrazione unica, dove i gatti sono diventati simbolo del paese. La gente del posto si prende cura degli animali, che vivono liberi tra le strade.

Sembra incredibile ma è vero: in Italia esiste il borgo dei gatti. A Brolo i gatti fanno parte dell'identità del borgo e la comunità ha creato un museo a cielo aperto dedicato ai felini.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: In Italia esiste il borgo delle torri, dove si trova la Manhattan del medioevo patrimonio dell’UNESCO Leggi anche: Dove si trova l’Holly­wood del Marocco, il suggestivo borgo in cui hanno girato numerosi film e serie tv Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brolo, il paese dei gatti sul Lago d’Orta. Una storia piemontese da riscoprire nella Giornata del Gatto; In mostra al Brolo i disegni delle 'architetture venete' di Igino Marangon; Missori e Sforza-Policlinico, ecco il percorso pedonale per collegare le stazioni delle Metropolitane 3 e 4; Travolta in bicicletta da un’auto: 44enne in rianimazione. Brolo, il paese dei gatti sul Lago d’Orta. Una storia piemontese da riscoprire nella Giornata del GattoPIEMONTE - In Piemonte c’è un piccolo borgo affacciato sul Lago d’Orta dove i gatti sono diventati simbolo identitario e motivo di orgoglio per un’intera ... radiogold.it Santino Crasci. Maurizio Bucalo · Non ti svegghiari amuri (Cover Version). Tanti auguri per la tua nuova apertura della creperia ….si trova a brolo in via Umberto n.1 …Le crêpes di Titty …Santino CrasciVIP CAR AutonoleggioSanto CrasciSantino Crasci - facebook.com facebook