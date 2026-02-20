dove cameron ha anticipato alcuni retroscena sul matrimonio con damiano david e fa una confessione

Ospite del programma Entertainment Tonight, Dove Cameron ha anticipato alcuni retroscena sul matrimonio con Damiano David, che dovrebbe celebrarsi entro la fine del 2026. La location esatta non è ancora stata stabilita, ma l’idea è quella di celebrarlo in Italia: “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”. Un matrimonio in stile italiano, quindi, con tantissimi invitati: “Lui ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima”. Quanto alla parte musicale della cerimonia, non è esclusa che gli sposi possano esibirsi davanti ad amici e aprenti, anche se starebbero valutando scelte differenti: “Tra le mie proposte ci sarebbe la band ‘Nothing but hieves’ ma non so se a lui possa andare bene”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

