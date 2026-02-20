Dove Cameron ha anticipato alcuni retroscena sul matrimonio con Damiano David e fa una confessione
Dove Cameron ha rivelato alcuni dettagli sul suo imminente matrimonio con Damiano David durante un'intervista. La cantante ha spiegato che i preparativi sono già in corso e che la cerimonia si terrà entro la fine del 2026, con una data ancora da definire. Cameron ha anche condiviso che stanno pensando a un evento intimo, con pochi amici e parenti, in una location speciale. La coppia si prepara a vivere questo grande momento.
Ospite del programma Entertainment Tonight, Dove Cameron ha anticipato alcuni retroscena sul matrimonio con Damiano David, che dovrebbe celebrarsi entro la fine del 2026. La location esatta non è ancora stata stabilita, ma l’idea è quella di celebrarlo in Italia: “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa”. Un matrimonio in stile italiano, quindi, con tantissimi invitati: “Lui ha un migliaio di cugini, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima”. Quanto alla parte musicale della cerimonia, non è esclusa che gli sposi possano esibirsi davanti ad amici e aprenti, anche se starebbero valutando scelte differenti: “Tra le mie proposte ci sarebbe la band ‘Nothing but hieves’ ma non so se a lui possa andare bene”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
