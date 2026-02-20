Pupo ha raccontato di aver passato la notte sul tavolo di una bisca, dove si stava giocando d’azzardo, a causa di una lunga serata di divertimento. A 23 anni, con conti correnti pieni e un carattere deciso, si sentiva già molto sicuro di sé. La sua esperienza mostra come il successo e le cadute si siano alternate nella sua vita, influenzate anche da scelte rischiose fatte in gioventù. Ora, a distanza di anni, riflette su quei momenti con un sorriso amaro. La sua storia continua a sorprendere i fan.

Il successo, gli amori, le cadute e la capacità di rimettersi in piedi. Pupo è ospite del podcast “Passa dal BSMT” per un’intervista a dir poco densa. D’altronde ci sono 50 anni di vita in scena da raccontare. I momenti di maggiore fragilità arrivano quando parla dei sentimenti: “ Ho passato la mia vita a mentire. Per 35 anni ho detto bugie in amore e ho sbagliato. Me ne pento? Non è mai troppo tardi”. A 18 anni si sposa perché la moglie era rimasta incinta: “Non ho mai avuto una sola donna nella vita, anche quando ero fidanzato e sposato. Lei c’è sempre stata, anche se per un periodo ci siamo separati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dormivo fino alle 3 di notte sul tavolo della bisca dove la gente giocava d’azzardo. A 23 anni avevo conti correnti incredibili ed ero abbastanza arrogante”: le rivelazioni di Pupo

