Doppio aumento e arretrati come cambiano le pensioni di marzo
Le pensioni di marzo subiranno un aumento significativo e includeranno anche gli arretrati, provocando un incremento dei pagamenti per molti italiani. Questa modifica deriva dall’aggiornamento delle aliquote e dai nuovi calcoli applicati sui trattamenti pensionistici. Molti pensionati riceveranno un importo più alto rispetto ai mesi scorsi, con alcune somme arretrate che arriveranno nelle loro buste paga. La novità interessa un'ampia fascia di cittadini e cambierà la loro situazione finanziaria.
Novità in arrivo per le pensioni di marzo, che per una buona fetta di contribuenti italiani saranno più sostanziose rispetto ai mesi precedenti. Sono essenzialmente tre i motivi per i quali gli assegni potranno lievitare, ovvero il doppio aumento derivante dal taglio dell'Irpef e dalle maggiorazioni sociali per over 70 e invalidi civili totali, che verranno corrisposte unitamente agli arretrati relativi a febbraio e gennaio. Il primo elemento, come anticipato in precedenza e comunicato dall'Inps, è l'incremento derivante dalla riduzione del secondo scaglione Irpef, che passa dal 35% al 33% per i contribuenti con reddito compreso tra 28mila e 50mila euro l'anno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
