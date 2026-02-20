Dopo Venezia anche Padova si dota del Piano delle Acque
A Padova, il Comune ha deciso di realizzare il Piano delle Acque per migliorare la gestione delle acque piovane. La scelta arriva due anni dopo l’avvio del progetto, che mira a prevenire allagamenti e proteggere le zone più vulnerabili della città. Il piano include interventi su fiumi, fossi e sistemi di drenaggio. L’obiettivo è realizzare un piano efficace per ridurre i rischi legati alle intemperie e garantire sicurezza ai cittadini.
Il sindaco Sergio Giordani: «Stiamo facendo un grandissimo lavoro. La situazione che viviamo oggi non è assolutamente paragonabile nemmeno a dieci anni fa e le risorse necessarie per la mitigazione sono sempre maggiori» Circa due anni fa è stato avviato il lavoro per la redazione del Piano delle Acque di Padova, ovvero lo strumento strategico di pianificazione e gestione del territorio finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e alla tutela della sicurezza urbana e periurbana. Un anno fa comune di Padova, il consorzio di Bonifica Bacchiglione, il consiglio di Bacino Bacchiglione e il gestore del servizio idrico integrato AcegasApsAmga hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione e predisposizione del Piano secondo le disposizioni del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), che prevede l’obbligo per i Comuni veneti di elaborare il Piano in collaborazione con la Regione e i consorzi di Bonifica competenti, quale supporto essenziale per individuare le criticità idrauliche locali e orientare lo sviluppo urbanistico in modo sostenibile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Mascalucia si dota di un nuovo Piano regolatore: via libera del Consiglio comunale
Leggi anche: Padova città d'acque: alla scoperta del canale delle AcquetteVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Venezia, gli enti locali si confrontano su come adattarsi ai cambiamenti climatici; Il Padova concede il bis alla Villa Ferri Championship: i biancoscudati si aggiudicano anche il torneo Pulcini; Weekend in Veneto: Verona capitale dell'amore per San Valentino, da Venezia a Vicenza musical e feste di Carnevale; Incidente tra auto e camion sull'A4: grave una donna, portata in ospedale con l'elicottero. Traffico in tilt per diverse ore tra Venezia...
Padova, 17enne investito sul marciapiede davanti agli amici: è in fin di vitaCAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Gravissimo incidente la notte fra 17 e 18 febbraio a Marsango, dove un 17enne è stato investito da un'automobile con a ... msn.com
Venezia, incidente a Ca'Noghera: morta una donna, in fin di vita la figlia di 12 anniFrontale tra auto, coinvolto anche un furgone: la vittima, Lindita Ajazi, aveva 55 anni, grave il compagno. La ragazzina in terapia intensiva. Altre tre persone ferite ... corrieredelveneto.corriere.it
Dopo aver lanciato Cortina, il presidente del Consiglio regionale ora propone Venezia quale sede delle Olimpiadi estive del 2036. #rassegnastampaVND - facebook.com facebook
#19febbraio 1407, #Venezia: dopo la dedizione avvenuta nell’estate del 1405, il Senato veneziano dispone che vengano completate le opere di difesa di #Verona e del Castello di San Felice x.com