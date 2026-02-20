Dopo Venezia anche Padova si dota del Piano delle Acque

A Padova, il Comune ha deciso di realizzare il Piano delle Acque per migliorare la gestione delle acque piovane. La scelta arriva due anni dopo l’avvio del progetto, che mira a prevenire allagamenti e proteggere le zone più vulnerabili della città. Il piano include interventi su fiumi, fossi e sistemi di drenaggio. L’obiettivo è realizzare un piano efficace per ridurre i rischi legati alle intemperie e garantire sicurezza ai cittadini.

Il sindaco Sergio Giordani: «Stiamo facendo un grandissimo lavoro. La situazione che viviamo oggi non è assolutamente paragonabile nemmeno a dieci anni fa e le risorse necessarie per la mitigazione sono sempre maggiori» Circa due anni fa è stato avviato il lavoro per la redazione del Piano delle Acque di Padova, ovvero lo strumento strategico di pianificazione e gestione del territorio finalizzato alla riduzione del rischio idraulico e alla tutela della sicurezza urbana e periurbana. Un anno fa comune di Padova, il consorzio di Bonifica Bacchiglione, il consiglio di Bacino Bacchiglione e il gestore del servizio idrico integrato AcegasApsAmga hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione e predisposizione del Piano secondo le disposizioni del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), che prevede l'obbligo per i Comuni veneti di elaborare il Piano in collaborazione con la Regione e i consorzi di Bonifica competenti, quale supporto essenziale per individuare le criticità idrauliche locali e orientare lo sviluppo urbanistico in modo sostenibile.

